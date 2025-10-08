مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

النصر يُدخلِ رونالدو قائمة فريدة للاعبي كرة القدم.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

10:49 م 08/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو في الجيم مع ابنه
  • عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (1)
  • عرض 7 صورة
    رونالدو في الجيم
  • عرض 7 صورة
    رونالدو في الجيم
  • عرض 7 صورة
    رونالدو في الجيم
  • عرض 7 صورة
    عطر كريستيانو رونالدو الجديد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تجديد تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جعله يدخل قائمة فريدة للاعبي كرة القدم لا تضم سوى لاعبًا واحدًا وهو فائق بلقيه لاعب راتشابوري التايلاندي نجل الأمير جفري بلقيه وابن شقيق سلطان بروناي.

وأصبحت ثروة رونالدو بعد تجديد تعاقده مع النصر في يونيو الماضي بعقد تجاوزت قيمته 400 مليون دولار، 1.4 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، الذي قيَّم ثروته وذكرها للمرة الأولى، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يدرجه المؤشر ضمن قائمة من حققوا هذا الرقم.

النصر كان قد تعاقد مع رونالدو خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2022/23 بعد انتهاء رحلته مع نادي مانشستر يونايتد.

صاحب الـ 40 عامًا شارك بقميص النصر منذ انضمامه بـ 117 سجل خلالها 104 هدف وصنع 20 هدفًا.

اقرأ أيضًا:
"رسائل دعم وحب".. احتفالات زوجات نجوم منتخب مصر بالصعود إلى المونديال

أول تعليق من إبراهيم حسن بعد تأهل مصر لكأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو النصر أغنى لاعبي كرة القدم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: قد أتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل