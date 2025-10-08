النصر يُدخلِ رونالدو قائمة فريدة للاعبي كرة القدم.. ما القصة؟

تصريح مثير للجدل من حسام حسن بعد التأهل لكأس العالم.. ماذا قال؟

تجديد تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جعله يدخل قائمة فريدة للاعبي كرة القدم لا تضم سوى لاعبًا واحدًا وهو فائق بلقيه لاعب راتشابوري التايلاندي نجل الأمير جفري بلقيه وابن شقيق سلطان بروناي.

وأصبحت ثروة رونالدو بعد تجديد تعاقده مع النصر في يونيو الماضي بعقد تجاوزت قيمته 400 مليون دولار، 1.4 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، الذي قيَّم ثروته وذكرها للمرة الأولى، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم يدرجه المؤشر ضمن قائمة من حققوا هذا الرقم.

النصر كان قد تعاقد مع رونالدو خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2022/23 بعد انتهاء رحلته مع نادي مانشستر يونايتد.

صاحب الـ 40 عامًا شارك بقميص النصر منذ انضمامه بـ 117 سجل خلالها 104 هدف وصنع 20 هدفًا.

