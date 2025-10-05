مستشفى القطبين.. ما هى غيابات الأهلي والزمالك مع التوقف الدولي؟

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاة نجم القلعة البيضاء السابق في حراسة المرمى سمير محمد علي.

ويُعد سمير محمد علي من رموز حراسة المرمى في نادي الزمالك كما سبق وعمل مدربًا لحراس المرمى في القلعة البيضاء.

وأشرف سمير محمد علي على تدريب نجوم حراسة المرمى في الزمالك مثل عبدالواحد السيد، الذي بدأ تدريبه وهو بعمر 13 عاماً، ومحمد عبدالمنصف.

وبدأ النجم الراحل مسيرته بأندية سودانية إذ كانت مصر والسودان دولة واحدة حينها ثم انضم لصفوف الزمالك.

وتزوّج نجم حراسة المرمى بنادي الزمالك في سعينيات القرن الماضي من الفنانة المصرية ليلى جمال قبل أن ينفصلا.

وتُوفيت الفنانة ليلى جمال في 14 أبريل 2014.

