كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي تطورات الحالة الصحية للاعب إمام عاشور المصاب بفيروس A.

وأشار جاب الله في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين إلى أن إمام عاشور سيخضع لتحليل طبي ‏جديد خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.

وأتم طبيب الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.‏

موعد مباراة الأهلي و بتروجت

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت عند الثامنة من مساء يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

