الدوري المصري

سموحة

0 1
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 2
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

0 2
21:00

أهلي جدة

"تحسن بصورة كبيرة".. طبيب الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

كتب : مصراوي

06:56 م 27/10/2025
كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي تطورات الحالة الصحية للاعب إمام عاشور المصاب بفيروس A.

وأشار جاب الله في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين إلى أن إمام عاشور سيخضع لتحليل طبي ‏جديد خلال الـ48 ساعة القادمة، للوقوف على درجة تعافيه، ولتحديد موعد مشاركته في برنامج التأهيل البدني قبل ‏الانتظام في التدريبات الجماعية.

وأتم طبيب الأهلي تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب خضع لتحاليل دقيقة خلال الساعات الماضية، وأظهرت تحسنًا كبيرًا في حالته.‏

موعد مباراة الأهلي و بتروجت

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت عند الثامنة من مساء يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

اقرأ أيضًا:
أبو ريدة: تواصلت مع أحمد دياب لحل أزمة لاعبي بيراميدز مع منتخب مصر الثاني

"التزمنا بتوجيهات الدولة".. أول رد من النادي الأهلي على احتجاج العمال والموظفين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي إصابة إمام عاشور فيروس A موعد مباراة الأهلي وبتروجت

