"مجتمع قاسي".. تغريدة مثيرة للجدل من هيثم عرابي

أثار هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي والمدير التنفيذي الحالي لنادي مودرن سبورت، حالة واسعة من الجدل من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "X".

وكتب عرابي عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "يا مساء الفل، إحنا في مجتمع قاسي مهما عملت مش هتنجا من كلام الناس، اللي ممكن كلامهم يخلص عليك نفسيا".

وأضاف: "أحسن حاجة ممكن تساعد بيها نفسك، أنك تتحرر من اهتمامك بكلام الناس ومتخليهوش يأثر فيك وتعيش حياتك بالشكل اللي انت شايفه وتتعايش مع أخطائك ومطباتك، إنها جزء من الرحلة وطبيعي أنك تقع وتغلط ومتجلدش نفسك، كدا كدا هما هيجلدوا".

وتابع: "مقابلتش حد نجح في حياته على طول لازم فشل ومطبات وأخطاء، بس اللي بيعدي كل دا أنت والحقيقة قليل مننا أو المحظوظ اللي بيلاقي حد جنبه يشده من اللي هو فيه، فهون على نفسك عشان أنت محتاج نفسك في أغلب الوقت عشان تطلع من اللي أنت فيه".

واختتم عرابي: "أجمد يا وحش وأعمل اللي عليك، سيب الباقي على ربنا واغلط وأتعلم، وأقع واقف، سيب العيشة بلا أخطاء للملايكة، وأفهم أنك إنسان وطبيعي كل دا يحصل ويومكم جميل".

وكان مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، أعلن في سبتمبر من عام 2023، تعيين هيثم عرابي مديرا تنفيذيا للنادي ويستمر في منصبه حتى الآن.

