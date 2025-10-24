مباريات الأمس
"كنت حامل الكرات".. أحمد عاطف قطة يروي موقفا سابقا مع رمضان صبحي قبل 11 عاما

كتب : هند عواد

11:21 ص 24/10/2025
روى أحمد عاطف قطة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، موقفا سابقا جمعه بمزيله الحالي في الفريق، رمضان صبحي.

وقال أحمد عاطف قطة في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "قلت لرمضان صبحي أنا فاكر من 11 سنة، عام 2014، كان أول دوري لرمضان كنت برميله الكرة وأنا في ناشئين الأهلي "حامل الكرات"، قلت له بعد 11 عاما أصبحنا نلعب مع بعضنا البعض".

جدير بالذكر أن أحمد عاطف قطة، كان يلعب ضمن صفوف ناشئين الأهلي قبل الانتقال إلى بيراميدز، فيما صعد رمضان صبحي إلى الفريق الأول بالقلعة الحمراء، عام 2014.

أحمد عاطف قطة أحمد عاطف قطة ورمضان صبحي بيراميدز الأهلي

