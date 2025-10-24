روى أحمد عاطف قطة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، موقفا سابقا جمعه بمزيله الحالي في الفريق، رمضان صبحي.

وقال أحمد عاطف قطة في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "قلت لرمضان صبحي أنا فاكر من 11 سنة، عام 2014، كان أول دوري لرمضان كنت برميله الكرة وأنا في ناشئين الأهلي "حامل الكرات"، قلت له بعد 11 عاما أصبحنا نلعب مع بعضنا البعض".

جدير بالذكر أن أحمد عاطف قطة، كان يلعب ضمن صفوف ناشئين الأهلي قبل الانتقال إلى بيراميدز، فيما صعد رمضان صبحي إلى الفريق الأول بالقلعة الحمراء، عام 2014.

