بعد تراجع مستواه.. ماذا قال نجوم الكرة الإنجليزية عن محمد صلاح؟

تصاعدت في الساعات الماضية، حدة الانتقادات الموجهة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عقب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وغيابه عن التسجيل أخر المباريات.

ووجه عدد من أساطير الكرة الإنجليزية انتقادات حادة لأداء اللاعب وسلوكياته داخل الملعب، معتبرين أن مستواه لم يعد كما كان في المواسم السابقة.

وقال ستيف ماكمانامان في تصريحات لشبكة "BBC" البريطانية، إن غياب صلاح عن التشكيل الأساسي أمام برينتفورد قد يكون ضروريًا في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن مشاركة الفرنسي هوجو إيكتيكي باتت أكثر أهمية، مضيفًا: "غياب صلاح سيكون رسالة قوية إذا لم يبدأ المباراة يوم السبت المقبل".

من جانبه، هاجم بول سكولز، نجم مانشستر يونايتد السابق، أداء صلاح خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور"، قائلاً: "حتى عندما كان يُسجل الأهداف، كان يبدو أداؤه قبيحًا. إنه يفعل بعض أسوأ الأشياء التي يمكن أن تراها من مهاجم صريح، إنه أسوأ لاعب أُطلق عليه لقب الأفضل في العالم!".

وفي السياق ذاته، انتقد جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق، موقف صلاح من قرارات مدربه آرني سلوت، مؤكدًا في تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل": "عندما تصل إلى سن معينة عليك أن تفهم الوضع، خصوصًا عندما لا تقدم أداءً جيدًا. لا أعتقد أن صلاح في موقف يسمح له بالشكوى إذا تم استبعاده من التشكيلة في المباراتين المقبلتين".

أما النجم الفرنسي تيري هنري، فقال في تعليقه على أداء قائد المنتخب المصري: "يبدو أن محمد صلاح يعاني كثيرًا من أجل استعادة مستواه الطبيعي".

وفي برنامج "talkSPORT"، وجّه الإنجليزي تروي ديني والمذيع أدريان دورهام انتقادات لاذعة لصلاح، مشيرين إلى أن ميوله الأنانية قد تكلفه الجلوس على دكة البدلاء فترة طويلة، وقال ديني: "لقد حاول اللعب بطريقة فردية، عليه أن يُعدّل سلوكه".

وأضاف دورهام: "في اللقطة الأخيرة حاول صلاح التسجيل رغم أن فلوريان فيرتز كان غاضبًا لعدم تمرير الكرة، هذا ما سيجعله يجلس على مقاعد البدلاء إن لم يُغيّر أسلوبه".