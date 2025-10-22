"لم ينفذوا تعليماتي".. أول تعليق من ياس تورب بعد فوز الأهلي على الاتحاد

تواصل قائمة محمود الخطيب رئيس الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الدورة المقبلة، ندوتها مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي في أفرع النادي المختلفة.

وتعقد قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي، ندوتها الثالثة غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار لقاءاتها مع أعضاء الجمعية العمومية، قبل انتخابات النادي.

ومن المقرر إقامة انتخابات النادي الأهلي، في نهاية شهر أكتوبر الجاري، وبالأخص، يوم 31 من الشهر الجاري.

وستقوم القائمة بعرض الرؤية الاستراتيجية، التي وضعتها لمستقبل النادي في كافة المجالات، واستعراض الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية في كافة القطاعات الرياضية والإنشائية والخدمية، خلال جلسة الغد.

قائمة محمود الخطيب في الانتخابات

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

