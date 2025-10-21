قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إحالة ملف عودة طارق حامد، الذي انتهى عقده مع ضمك السعودي وأصبح لاعبًا حرًا، إلى المدير الرياضي جون إدوارد، بالتنسيق مع المدير الفني يانيك فيريرا، لدراسة مدى حاجة الفريق لخدماته وإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأبدى طارق حامد رغبة قوية في العودة إلى الزمالك لإنهاء مسيرته الكروية في صفوفه، واستعداده للعب لمدة قصيرة ربما تصل لـ 6 أشهر أو حتى دون مقابل مادي في سبيل الاعتزال داخل القلعة البيضاء.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك تحفظ من بعض مسئولي الزمالك على فكرة عودة اللاعب في الوقت الحالي، كما أن التركيز الإداري منصب على أمور أخرى مثل صرف مستحقات اللاعبين، ولكن القرار النهائي يبقى معلقًا برؤية المدير الفني واحتياجات الفريق.

وأوضح المصدر، أنه أيضا هناك أصوات داخل النادي ومن الجماهير، وأبرزها تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا، تطالب بعودة طارق حامد تقديرًا لتاريخه وإخلاصه للنادي، حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة قبل الاعتزال.

واختتم المصدر، أن ملف عودة طارق حامد مطروح على طاولة إدارة الزمالك، وهو ينتظر قرارًا رسميًا يحسم إمكانية ضمه في يناير 2025.

