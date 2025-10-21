أول رد فعل من طارق حامد بعد أنباء عودته للزمالك (صورة)

أطلق ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، تصريحات نارية عقب تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب، وانتقد فيها تراجع طموحات الكرة المصرية والاكتفاء باعتبار التأهل إلى البطولات "إنجازًا".

وكتب سامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء:"طول ما التأهل لكأس العالم يعتبر إنجاز، طول ما هنفضل نرجع لور".

وواصل رئيس وادي دجلة:" يا عالم حسوا على دمكم شوية، ده أنا مكسوف من نفسي، مع إن حدود صلاحياتي لا تتعدى نادي من ٥٠٠ نادي فيكي يا بلد".

وتأتي تصريحات ماجد سامي في ظل المقارنة بين ما حققه منتخب المغرب من إنجاز تاريخي عالمي، وبين إخفاق منتخب مصر للشباب في بلوغ الأدوار المتقدمة من نفس البطولة.

