مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

"مكسوف من نفسى".. تعليق مثير للجدل من ماجد سامي بالتزامن مع تتويج المغرب بمونديال الشباب

كتب : محمد عبد الهادي

11:57 ص 21/10/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
  • عرض 14 صورة
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
  • عرض 14 صورة
    احتفال لاعبي منتخب المغرب للشباب بعد الفوز على فرنسا
  • عرض 14 صورة
    منتخب شباب المغرب (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب شباب المغرب (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب شباب المغرب (9) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب شباب المغرب (10) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب شباب المغرب (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب شباب المغرب (11) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب شباب المغرب (7) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب شباب المغرب (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب شباب المغرب (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    منتخب شباب المغرب (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، تصريحات نارية عقب تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب، وانتقد فيها تراجع طموحات الكرة المصرية والاكتفاء باعتبار التأهل إلى البطولات "إنجازًا".

وكتب سامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء:"طول ما التأهل لكأس العالم يعتبر إنجاز، طول ما هنفضل نرجع لور".

وواصل رئيس وادي دجلة:" يا عالم حسوا على دمكم شوية، ده أنا مكسوف من نفسي، مع إن حدود صلاحياتي لا تتعدى نادي من ٥٠٠ نادي فيكي يا بلد".

وتأتي تصريحات ماجد سامي في ظل المقارنة بين ما حققه منتخب المغرب من إنجاز تاريخي عالمي، وبين إخفاق منتخب مصر للشباب في بلوغ الأدوار المتقدمة من نفس البطولة.

اقرأ أيضًا:
"استهانة باسم النادي".. عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف سبب القرار الذي تمسك به أمام الزمالك

"ورقنا سليم".. الأهلي يعلق على نزاعه القانوني مع بيراميدز على لقب الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماجد سامي منتخب المغرب للشباب وادي دجلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
اصطدام قطار برصيف محطة مصر برمسيس.. ومصدر: لا إصابات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات