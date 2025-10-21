قصص متفوتكش .. إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز.. واعتذار عمر عصر

"ورقنا سليم".. الأهلي يعلق على نزاعه القانوني مع بيراميدز على لقب الدوري

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الجمهورية 2007 بجانب اعتذار لاعب منتخب مصر عمر عصر.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"مخالفات مالية جسيمة وتصرفات غير منضبطة".. وزارة الرياضة تكشف سبب إيقاف مجلس الإسماعيلي

كشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، سبب إيقاف مجلس إدارة نادي الإسماعيلي وتحويله للنيابة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من والد خوان بيزيرا على تعلق جماهير الزمالك بابنه

أعرب والد خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بحب جماهير الزمالك لنجله، بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفريق في الفترة الماضية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بالدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لاعبو النادي الأهلي يهنئون منتخب المغرب للشباب بكأس العالم (فيديو)

هنأ لاعبو النادي الأهلي المنتخب المغربي للشباب عقب الفوز على منتخب الأرجنتين، بنهائي كأس العالم للشباب لموسم 2025/26، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من أحمد شوبير على تتويج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم

تحدث حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير عن فوز منتخب المغرب للشباب على الأرجنتين بنهائي كأس العالم للشباب، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"اعتذار غير متوقع".. بيان رسمي من عمر عصر بشأن أزمته مع زميله بالمنتخب

تقدم عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، باعتذار رسمي، بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين زميله بالمنتخب محمود أشرف، خلال مواجهة نيجيريا في بطولة أفريقيا للتنس، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"قبل الترشح".. ياسين منصور يكشف كواليس اجتماعه مع محمود الخطيب

كشف ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، كواليس جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي، قبل تقديم أوراق ترشحه لانتخابات النادي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يكشف لمصراوي سبب إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية

كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة عن سبب إلغاء مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز ضمن منافسات دوري الجمهورية مواليد 2007، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

بينهم من يلعب بـ"إنجلترا وفرنسا" .. من هم لاعبو المغرب أصحاب كأس العالم تحت 20 عامًا؟

نجح منتخب المغرب للشباب في تحقيق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2025، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، للاطلاع على أندية لاعبيه.. اضغط هنا

هدف ملغى يثير الجدل في مباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي (فيديو)

حقق فريق الاتحاد السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، لمشاهدة اللقطة المثيرة للجدل.. اضغط هنا