تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

"احتفالية وحضور المصابين".. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وغينيا بيساو الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

11:03 ص 12/10/2025
تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو، في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وحسم الفراعنة بطاقة التأهل للمونديال بشكل رسمي، بعد تغلبه في الجولة التاسعة على جيبوتي بثلاثية، ليخوض لقاء الليلة بدون ضغوط أمام غينيا بيساو وسط احتفالية كبرى بالتأهل.

أبرز المعلومات عن مباراة مصر وغينيا بيساو

- تقام المباراة علي ستاد القاهرة، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

- تنظم الشركة المتحدة للرياضة احتفالية كبرى فى ستاد القاهرة احتفالا بالصعود لكأس العالم.

- أعلنت المتحدة للرياضة عن تقديم الثنائي حمادة هلال وأحمد سعد الحفل الغنائي على هامش المباراة.

- تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، هو المرة الرابعة في التاريخ بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

- منتخب مصر يمتلك سجل خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

- تتصدر مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بينما غينيا بيساو تقع في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

- من المنتظر أن يتواجد في لقاء الليلة للاحتفال بالصعود، بعض من اللاعبين المستبعدين مؤخرًا من قائمة المنتخب للإصابة، ويأتي على رأسهم عمر مرموش ومحمد عبدالمنعم ودونجا وإمام عاشور.

منتخب مصر مباراة مصر وغينيا بيساو كأس العالم مصر وغينيا

