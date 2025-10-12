"بعد غيابه عن الأرجنتين".. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز برباعية على أتلانتا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو، في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وحسم الفراعنة بطاقة التأهل للمونديال بشكل رسمي، بعد تغلبه في الجولة التاسعة على جيبوتي بثلاثية، ليخوض لقاء الليلة بدون ضغوط أمام غينيا بيساو وسط احتفالية كبرى بالتأهل.

أبرز المعلومات عن مباراة مصر وغينيا بيساو

- تقام المباراة علي ستاد القاهرة، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

- تنظم الشركة المتحدة للرياضة احتفالية كبرى فى ستاد القاهرة احتفالا بالصعود لكأس العالم.

- أعلنت المتحدة للرياضة عن تقديم الثنائي حمادة هلال وأحمد سعد الحفل الغنائي على هامش المباراة.

- تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، هو المرة الرابعة في التاريخ بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

- منتخب مصر يمتلك سجل خالٍ من الهزائم في التصفيات المونديالية، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادلين.

- تتصدر مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بينما غينيا بيساو تقع في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

- من المنتظر أن يتواجد في لقاء الليلة للاحتفال بالصعود، بعض من اللاعبين المستبعدين مؤخرًا من قائمة المنتخب للإصابة، ويأتي على رأسهم عمر مرموش ومحمد عبدالمنعم ودونجا وإمام عاشور.