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حسم الجدل في سبب وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

06:33 م الأربعاء 01 يناير 2025
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أسفرت نتائج تحقيقات النيابة العامة التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، عن سبب وفاة محمد شوقي عبد العزيز لاعب نادي كفر الشيخ.

وأوضحت النيابة العامة أن الظروف والمشكلات الصحية والوراثية هي سبب وراء وفاة اللاعب.

وجاء ذلك بعد استماع جهات التحقيق لأقوال العديد من المسئولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ.

وكان قد توفى محمد شوقي يوم 19 نوفمبر 2024، بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب، في مباراة كفر الشيخ ومركز شباب القزازين في القسم الثاني (ب).

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