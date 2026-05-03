تلقى الوسط الفني والرياضي خبرًا صادمًا اليوم الأحد، بوفاة الفنان هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض، والذي يُعد من أبرز المشاهير المعروفين بانتمائهم لنادي الزمالك.

ويستعرض "مصراوي" أبرز تصريحات الراحل هاني شاكر عن نادي الزمالك، والتي جاءت خلال ظهوره في أكثر من مناسبة إعلامية عبر قناة الزمالك وقناة الحدث.

أبرز تصريحات ومواقف هاني شاكر عن الزمالك

تحدث هاني شاكر في لقاء تلفزيوني سابق عبر برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، عن حبه الكبير للنادي، مؤكدًا أن ارتباطه بالزمالك بدأ منذ الطفولة، حين كان يرافق شقيقه إلى المباريات، كما أشار إلى مشاركته في فرق الناشئين لفترة قصيرة قبل أن يتجه للفن.

كما أوضح أن شقيقه كان سببًا رئيسيًا في تعميق حبه للزمالك، حيث كان يصطحبه إلى المباريات وهو طفل صغير.

وكان هاني شاكر من أوائل المهنئين للزمالك بعد تتويجه بالدوري موسم 2021، حيث نشر عبر حسابه مقطعًا من أغنيته زملكاوي احتفالًا باللقب.

وفي تصريحات أخرى عبر برنامج "في الجول" على قناة الحدث عام 2021، أعرب عن حزنه على حال الكرة المصرية، مؤكدًا أن الدوري يحتاج إلى تطوير أكبر، كما تحدث عن أزمة إدارة الزمالك وقتها، مشيرًا إلى أنه لا يفهم أسباب ما يحدث داخل النادي، وأنه لا يفكر في الترشح لرئاسته بسبب الحاجة إلى تفرغ وخبرة كبيرة.

وأكد أيضًا أن انتماءه للزمالك لا يتعارض مع احترامه للنادي الأهلي وجماهيره، معتبرًا أن حب مصر يجمع الجميع.

وفيما يخص إمام عاشور ورحيله حينها عن الزمالك للدوري الدنماركي، تحدث هاني شاكر عبر قناة النادي معارضًا رحيل اللاعب إلى نادي ميتلاند الدنماركي، مؤكدًا أنه تواصل مع اللاعب وكان ونصحه باستمراره مع الزمالك نظرًا لقدراته الكبيرة، وأن انتقاله يجب أن يكون إلى دوريات أقوى وليس للدوري الدنماركي.

كما وصف نادي ميتلاند بأنه ليس من الدوريات الكبرى، داعيًا اللاعب إلى البقاء داخل الزمالك في ظل الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به.

وكان من أبرز مواقف هاني شاكر المعبرة عن حبه للزمالك، هي اطلاق أغنية خاصة "زملكاوي"، عقب تتويج الأبيض بالدوري المصري عام 2021.

