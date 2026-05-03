ظهور نادر لحسين الشحات مع أبو تريكة (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لنجم النادي الأهلي حسين الشحات، مع نجم الأحمر السابق محمد أبو تريكة.

وتألق حسين الشحات في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الزمالك في قمة الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري، بعدما سجل الهدف الثاني في فوز الفريق 3-0.

وبالتزامن مع تألق اللاعب في مباراة الأهلي والزمالك، وإشارته للجماهير بالتحية الخاصة باللاعب السابق محمد أبو تريكة أثناء استبداله، تداول الجماهير صورة سابقة لهما معًا.

وينتهي تعاقد حسين الشحات مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع والرحيل لأي فريق بشكل مجاني بنهاية الموسم.

