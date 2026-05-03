حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة "عبدالله عربي" مشجع ‏الفريق الذي تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى استاد القاهرة لحضىور مباراة ‏القمة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز‎ والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة علي حساب غريمه الزمالك.

وقام الخطيب ظهر اليوم،بالاطمئنان على مشجع الأهلي من الفريق الطبي ‏في المستشفى الذي يتواجد به، وآخر المستجدات وتطورات حالته الصحية ، كما ‏عقد رئيس النادي الأهلي جلسة مع عائلة المشجع أكد خلالها على مساندة النادي له والوقوف بجانبه، وشدد ‏على استمرار كافة سبل الدعم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، والمتابعة مع ‏كافة الجهات لحين تعافيه تمامًا‎.‎

ووجه الخطيب مع نهاية زيارته، الشكر إلى مسئولي وزارة الصحة وأطقم ‏العمل بالمستشفى على جهودهم ورعايتهم لمشجع الأهلي، وهو ما يعكس الرسالة ‏الإنسانية للمنظومة الصحية في مصر.‏