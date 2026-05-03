الخطيب يزور مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث سير
كتب : رمضان حسن
الخطيب مع مشجع الاهلي
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة "عبدالله عربي" مشجع الفريق الذي تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى استاد القاهرة لحضىور مباراة القمة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة علي حساب غريمه الزمالك.
وقام الخطيب ظهر اليوم،بالاطمئنان على مشجع الأهلي من الفريق الطبي في المستشفى الذي يتواجد به، وآخر المستجدات وتطورات حالته الصحية ، كما عقد رئيس النادي الأهلي جلسة مع عائلة المشجع أكد خلالها على مساندة النادي له والوقوف بجانبه، وشدد على استمرار كافة سبل الدعم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، والمتابعة مع كافة الجهات لحين تعافيه تمامًا.
ووجه الخطيب مع نهاية زيارته، الشكر إلى مسئولي وزارة الصحة وأطقم العمل بالمستشفى على جهودهم ورعايتهم لمشجع الأهلي، وهو ما يعكس الرسالة الإنسانية للمنظومة الصحية في مصر.