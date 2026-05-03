الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

الخطيب يزور مشجع الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

كتب : رمضان حسن

03:55 م 03/05/2026

الخطيب مع مشجع الاهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على زيارة "عبدالله عربي" مشجع ‏الفريق الذي تعرض لحادث سير أثناء توجهه إلى استاد القاهرة لحضىور مباراة ‏القمة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز‎ والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة علي حساب غريمه الزمالك.

وقام الخطيب ظهر اليوم،بالاطمئنان على مشجع الأهلي من الفريق الطبي ‏في المستشفى الذي يتواجد به، وآخر المستجدات وتطورات حالته الصحية ، كما ‏عقد رئيس النادي الأهلي جلسة مع عائلة المشجع أكد خلالها على مساندة النادي له والوقوف بجانبه، وشدد ‏على استمرار كافة سبل الدعم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، والمتابعة مع ‏كافة الجهات لحين تعافيه تمامًا‎.‎

ووجه الخطيب مع نهاية زيارته، الشكر إلى مسئولي وزارة الصحة وأطقم ‏العمل بالمستشفى على جهودهم ورعايتهم لمشجع الأهلي، وهو ما يعكس الرسالة ‏الإنسانية للمنظومة الصحية في مصر.‏

بعد انخفاض العملة المحلية.. هل يطرح البنك المركزي ورقة 500 جنيه للتداول
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر
ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)
بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية
تصل لـ35% من إجمالي ثمنه.. كيف تتوزع جمارك الهاتف المستورد؟
وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة