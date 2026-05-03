الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

أحمد جعفر: الزمالك سيتوج بالدوري وبيزيرا "شايل فوق طاقته"

كتب : رمضان حسن

04:04 م 03/05/2026

الزمالك

شدد أحمد جعفر نجم الكرة المصرية الأسبق علي قدرة فريق الزمالك علي التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم رغم تعثره أمام الأهلي في لقاء القمة الذي انتهي بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وقال جعفر في تصريحات إذاعية : لا أحد كان يتوقع أن يصل الزمالك إلى هذه الحالة، ولاعبي الفريق الأبيض قدموا كل ما لديهم وجمهورالزمالك صنع حالة مميزة، وأصبح حسم الدوري في يد نجومه.

أضاف: الأهلي لعب بطريقة الزمالك المعتادة وهي ترك الاستحواذ واللعب على المرتدات، والدعم النفسي من معتمد جمال وجمهور الزمالك وصل بالفريق إلى هذه الحالة الجيدة.

تابع: على لاعبي الزمالك أن يصدقوا حلمهم، والزمالك أمامه مباراتين حياة او موت وهو تكليل لتعب وجهد موسم كامل ، وأثق في قدرة لاعبي الفريق الأبيض على حسم الدوري والكونفدرالية

وواصل جعفر تصريحاته: خوان بيزيرا شايل فوق طاقته ويواجه ضغوط جماهيرية وهو يملك قدرات مميزة ومازال صغير في السن.

بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية
