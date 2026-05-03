قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي

كتب : أحمد عادل

04:28 م 03/05/2026

محكمة القاهرة الاقتصادية

قررت جهات التحقيق، إحالة هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى نيابة الشؤون الاقتصادية، لاستكمال التحقيقات في اتهامه بسب وقذف جماهير النادي الأهلي.

كانت النيابة العامة، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل اتهام هاني شكري بسب جماهير الأهلي

كان المحامي محمد رشوان قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد هاني شكري، اتهمه فيه بتوجيه عبارات خادشة لجماهير النادي الأهلي، وذلك خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت تلك الاتهامات على خلفية ما ورد في الفيديو المتداول، والذي تضمن عبارات اعتبرها مقدم البلاغ مسيئة لجماهير النادي الأهلي.

