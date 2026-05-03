عقد جوهر نبيل اجتماعًا موسعًا مع المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب رؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخبات الوطنية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للجهود المبذولة من جميع عناصر المنظومة الرياضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم دعمًا كاملًا لكل من يعمل تحت راية المنتخبات الوطنية، سعيًا لتحقيق إنجازات تليق باسم مصر على مختلف المستويات.

وأشار جوهر نبيل إلى تفاؤله بالمرحلة المقبلة رغم التحديات، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود والتعاون بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، من أجل إعداد قوي ومتكامل للأبطال المشاركين في الأولمبياد.

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا لضمان جاهزية المنتخبات في مختلف الألعاب، مع توفير كافة الإمكانات والمتطلبات الفنية والإدارية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات القارية والدولية.

وشدد على أن الوزارة تتابع بشكل دوري برامج إعداد اللاعبين، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية، لضمان تكامل العمل داخل المنظومة الرياضية، والوصول إلى أعلى مستويات الأداء قبل انطلاق الأولمبياد.

تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية

من جانبه، أعرب ياسر إدريس عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن وجود قيادة رياضية على رأس المنظومة يمثل فرصة حقيقية لتحقيق تطوير شامل على المستويين الفني والإداري.

وأكد أن مصر تمتلك حضورًا قويًا في المناصب الدولية، ما يعزز من مكانة الرياضة المصرية، موجهًا الشكر للوزير على دعوته لمناقشة خطة الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما أشار إدريس إلى اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة الاتحاد المصري للسباحة، من أجل التفرغ الكامل لمهامه في الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية، في ظل المرحلة المهمة التي تنتظر الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة.