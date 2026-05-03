مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

استعدادات أولمبياد لوس أنجلوس.. وزير الرياضة يلتقي إدريس ورؤساء الاتحادات

كتب : محمد خيري

04:32 م 03/05/2026

وزير الرياضة مع رئيس اللجنة الأولمبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد جوهر نبيل اجتماعًا موسعًا مع المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إلى جانب رؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخبات الوطنية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للجهود المبذولة من جميع عناصر المنظومة الرياضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم دعمًا كاملًا لكل من يعمل تحت راية المنتخبات الوطنية، سعيًا لتحقيق إنجازات تليق باسم مصر على مختلف المستويات.

وأشار جوهر نبيل إلى تفاؤله بالمرحلة المقبلة رغم التحديات، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود والتعاون بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، من أجل إعداد قوي ومتكامل للأبطال المشاركين في الأولمبياد.

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا لضمان جاهزية المنتخبات في مختلف الألعاب، مع توفير كافة الإمكانات والمتطلبات الفنية والإدارية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في الاستحقاقات القارية والدولية.

وشدد على أن الوزارة تتابع بشكل دوري برامج إعداد اللاعبين، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية، لضمان تكامل العمل داخل المنظومة الرياضية، والوصول إلى أعلى مستويات الأداء قبل انطلاق الأولمبياد.

تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية

من جانبه، أعرب ياسر إدريس عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن وجود قيادة رياضية على رأس المنظومة يمثل فرصة حقيقية لتحقيق تطوير شامل على المستويين الفني والإداري.

وأكد أن مصر تمتلك حضورًا قويًا في المناصب الدولية، ما يعزز من مكانة الرياضة المصرية، موجهًا الشكر للوزير على دعوته لمناقشة خطة الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما أشار إدريس إلى اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة الاتحاد المصري للسباحة، من أجل التفرغ الكامل لمهامه في الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية، في ظل المرحلة المهمة التي تنتظر الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية أولمبياد لوس أنجلوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
هاني شاكر يتحدث عن قصة وفاة والده وعلاقته بوالدته- لقاء قديم
زووم

هاني شاكر يتحدث عن قصة وفاة والده وعلاقته بوالدته- لقاء قديم
ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)
رياضة محلية

ظهور جديد لمحمد صلاح في الجيم (صورة)
تصل لـ35% من إجمالي ثمنه.. كيف تتوزع جمارك الهاتف المستورد؟
أخبار مصر

تصل لـ35% من إجمالي ثمنه.. كيف تتوزع جمارك الهاتف المستورد؟
الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
أخبار المحافظات

الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة