إيران: لن نتراجع عن شروطنا بشأن مضيق هرمز

كتب : مصراوي

04:49 م 03/05/2026

إيران

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد اليوم الأحد إن إيران" لن تتراجع عن موقفها بشأن مضيق هرمز، وأنها لن تتراجع عن شروطها التي وضعتها قبل الحرب".

زيارة إلى جزيرة استراتيجية

وأدلى نيكزاد بهذه التعليقات أثناء زيارة لمنشآت موانئ في جزيرة لاراك الاستراتيجية، الواقعة بالقرب من أضيق جزء من المضيق، وأضاف: "مضيق هرمز يخص الجمهورية الإيرانية الإسلامية"، موضحا أن بلاده تعمل على تعويض الشركات والممتلكات التي تضررت خلال الحرب.

وأكد نيكزاد موقف إيران بالسماح لأي سفن غير مرتبطة بأمريكا وإسرائيل بالمرور بعد دفع الرسوم.

شروط المرور عبر المضيق

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم السبت، بأن البرلمان الإيراني يقترب من إقرار مشروع قانون يفرض قيودًا جديدة على حركة السفن العابرة عبر مضيق هرمز، في خطوة تأتي وسط تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت قناة برس تي في إن نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أعلن أن الخطة المقترحة، المؤلفة من 12 بندًا، تنص على منع السفن الإسرائيلية من المرور نهائيًا عبر المضيق.

وبحسب الخطة، ستُلزم السفن القادمة من "دول معادية" بدفع تعويضات حرب والحصول على تصريح مسبق قبل عبور الممر المائي، كما أن السفن الأخرى ستحتاج أيضًا إلى إذن من السلطات الإيرانية لعبور مضيق هرمز.

