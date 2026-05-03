مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

3سيناريوهات محتملة لمشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2026-2027

كتب : وائل توفيق

03:47 ص 03/05/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    مبارة الأهلي والزمالك
  • عرض 23 صورة
    هزيمة الزمالك من الأهلي
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (24) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (16) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (12) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (11) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (9) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (14) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (19) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (18) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (17) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (22) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (23) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (20) (1)
  • عرض 23 صورة
    الأهلي والزمالك (21) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، يوم الجمعة الماضي 1 مايو، وهو ما فتح الباب أمام سيناريوهات محتملة ومعقدة لمشاركة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز أهداف مباراة القمة، أشرف بن شرقي (هدفين)، حسين الشحات (هدف)

هنا نعرض السيناريوهات المحتملة لمشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا المقبلة:

سيناريوهات الأهلي المحتملة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا2026-2027

الأول: الفوز بالدوري المصري الممتاز، وهذا يتحقق بشروط؛ وهي، فوز الأهلي في المباراتين المقبلتين ضد إنبي والمصري البورسعيدي (6 نقاط)، وينتظر تعثر منافسيه، الزمالك، يخسر إحدى المبارتين ضد؛ سموحة وسيراميكا كليوباترا، أما بيراميدز لابد أن يتعثر في المبارتين، سواء بالتعادل أو الهزيمة. أي حصد الأهلي 53 نقطة، والزمالك 53 نقطة، وبيراميدز 50 نقطة.

الثاني: وجود الأهلي في المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز (فوز مباراتين)، وأي من الفريقين الزمالك أو بيراميدز يتوج باللقب، لكن مع ضرورة تعثر أي منهما في المبارتين، سواء بالتعادل أو الخسارة. أي تحقيق الأهلي 53 نقطة، الزمالك (53 نقطة) لكن الثاني يخسر في المواجهات المباشرة، بيراميدز (56 نقطة) ويكون بطلا للدوري.

وفي حالة تتويج الزمالك بالبطولة يكون وصل للنقطة لـ 56، وبيراميدز لابد أن يتعثر في المبارتين المقبلتين (تعادل 52 نقطة، هزيمة 50 نقطة، هزيمة وتعادل 51 نقطة) مع فوز الأحمر في المبارتين 53 نقطة.

ماذا تقول اللائحة في حالة تساوي الأهلي وبيراميدز والزمالك في عدد النقاط

الثالث: التساوي في عدد النقاط، واللجوء للمواجهات المباشرة.. للتفاصيل اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

"بعد ثلاثية القمة".. ماذا يحتاج الأحمر للتتويج بلقب الدوري المصري؟

"مورينيو أقنعني".. محمد صلاح يكشف تفاصيل مفاوضات ليفربول معه في موسم 2013-2014

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري مباراة القمة الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
أخبار مصر

طقس الأحد.. الأرصاد لـ المواطنين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية على
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
مدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
زووم

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
القضاء يسدل الستار على المتهمين بتعريض أطفال مدرسة سيدز للخطر
حوادث وقضايا

القضاء يسدل الستار على المتهمين بتعريض أطفال مدرسة سيدز للخطر
منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة