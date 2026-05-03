فاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، يوم الجمعة الماضي 1 مايو، وهو ما فتح الباب أمام سيناريوهات محتملة ومعقدة لمشاركة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز أهداف مباراة القمة، أشرف بن شرقي (هدفين)، حسين الشحات (هدف)

هنا نعرض السيناريوهات المحتملة لمشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا المقبلة:

سيناريوهات الأهلي المحتملة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا2026-2027

الأول: الفوز بالدوري المصري الممتاز، وهذا يتحقق بشروط؛ وهي، فوز الأهلي في المباراتين المقبلتين ضد إنبي والمصري البورسعيدي (6 نقاط)، وينتظر تعثر منافسيه، الزمالك، يخسر إحدى المبارتين ضد؛ سموحة وسيراميكا كليوباترا، أما بيراميدز لابد أن يتعثر في المبارتين، سواء بالتعادل أو الهزيمة. أي حصد الأهلي 53 نقطة، والزمالك 53 نقطة، وبيراميدز 50 نقطة.

الثاني: وجود الأهلي في المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز (فوز مباراتين)، وأي من الفريقين الزمالك أو بيراميدز يتوج باللقب، لكن مع ضرورة تعثر أي منهما في المبارتين، سواء بالتعادل أو الخسارة. أي تحقيق الأهلي 53 نقطة، الزمالك (53 نقطة) لكن الثاني يخسر في المواجهات المباشرة، بيراميدز (56 نقطة) ويكون بطلا للدوري.

وفي حالة تتويج الزمالك بالبطولة يكون وصل للنقطة لـ 56، وبيراميدز لابد أن يتعثر في المبارتين المقبلتين (تعادل 52 نقطة، هزيمة 50 نقطة، هزيمة وتعادل 51 نقطة) مع فوز الأحمر في المبارتين 53 نقطة.

ماذا تقول اللائحة في حالة تساوي الأهلي وبيراميدز والزمالك في عدد النقاط

الثالث: التساوي في عدد النقاط، واللجوء للمواجهات المباشرة..





