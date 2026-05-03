الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ريال مدريد

ذهب زوجته السبب.. كيف تحولت مسيرة حسين الشحات من صنايعي لنجم الأهلي؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:09 م 03/05/2026 تعديل في 01:37 م
    حسين الشحات ووالدته
    DwbFjYaW0AYzfRs
    حسين الشحات وزوجته
    حسين الشحات وزوجته
    حسين الشحات وزوجته
    حسين الشحات وزوجته
    حسين الشحات وزوجته
    حسين الشحات وزوجته
    حسين الشحات وزوجته
    حسين الشحات
    حسين الشحات وزوجته
    حسين الشحات وزوجته
    حسين الشحات ووالدته
    حسين الشحات وزوجته

لم تكن رحلة نجم الأهلي حسين الشحات مفروشة بالورود، منذ طفولته وحتى وصوله إلى المكانة التي يحظى بها حاليًا، بعد مشوار طويل من المعاناة والعمل خارج كرة القدم.

تألق الشحات مؤخرًا في مباراة القمة أمام الزمالك، بعدما سجل الهدف الثاني في فوز الأهلي بثلاثية نظيفة، ليؤكد استمرار تأثيره داخل الفريق.

رحلة كفاح حسين الشحات لاعب الأهلي

كشف حسين الشحات في أكثر من لقاء سابق، أن طفولته شهدت صعوبات كبيرة، خاصة بعد وفاة والده وهو في عمر ستة أشهر، ما وضع عبء تربية الأسرة بالكامل على والدته.

وعمل الشحات في عدة مهن بعيدًا عن كرة القدم، من بينها الألوميتال، إلى جانب عمله كجامع كرات في إحدى أكاديميات الكرة، وكذلك كعامل في محطة وقود، حيث كان يحصل على 400 جنيه شهريًا من عمله في الألوميتال، و10 جنيهات يوميًا من الأكاديمية، التي لم يكن العمل بها منتظمًا.

وفي تحول فارق بمسيرته، أكد الشحات خلال ظهور سابق عبر قناة إم بي سي مصر، أن زوجته لعبت دورًا حاسمًا في دعمه، بعدما قامت ببيع ذهبها ومشغولاتها لمساعدته في تحمل نفقات السفر وخوض اختبارات الأندية، وهي الخطوة التي وصفها بأنها نقطة الانطلاق الحقيقية في مشواره الكروي.

وفي أغسطس 2024، كشف الشحات أن زوجته عرضت عليه مجددًا بيع مشغولاتها لسداد بعض الأقساط المتأخرة بسبب تأخر مستحقاته، إلا أنه رفض تكرار الأمر.

وانضم الشحات إلى الأهلي في يناير 2019 قادمًا من العين، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه مصري، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته داخل القلعة الحمراء والمستمرة حتي كتابة هذه السطور.

