ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة

كتب : علاء عمران

04:47 م 03/05/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب ضال بالضرب حتى نفوقه، بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

تحديد وضبط المتهم

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، كما تم العثور بحوزته على العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

اعترافات المتهم

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن سبب ذلك يعود إلى انزعاجه من نباح بعض الكلاب وخشيته من تعرض أبنائه لأي أذى أو عقر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

