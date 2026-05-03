يستضيف استاد المحلة اليوم الأحد، مباراة مهمة لفريق الإسماعيلي و غزل المحلة في منافسات الجولة الـ8 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري.



وفاز الإسماعيلي على نظيره فريق بتروجيت في الجولة ال7 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري بهدف دون رد جاء بقدم اللاعب أنور عبد السلام في الدقيقة ال6+90.

موعد مباراة الإسماعيلي و غزل المحلة في الدوري المصري

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد "المحلة".

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت .

ترتيب الفريقين في مرحلة الهبوط بالدوري المصري

يحتل فريق غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة .