6 صور من اجتماع رئيس البنك الأهلي مع الجهاز الفني واللاعبين استعدادًا

كتب ـ محمد عبدالهادي:

في عالم كرة القدم المصرية، لا تقتصر التحديات على الملاعب فقط، بل تمتد أحيانًا إلى مواجهات صعبة مع أمراض قاسية مثل السرطان.

وعلى مر السنوات، ظهرت قصص مأساوية ومؤثرة للاعبين مصريين أصيبوا بهذا المرض، بعضهم استطاع أن يقاوم ويواصل حياته لفترة، بينما انتهى الأمر بآخرين بفقدان حياتهم في صراع مرير.

أبرز اللاعبين المصريين الذين أصيبوا بمرض السرطان

محمد عبد الوهاب (لاعب سابق في الأهلي ومنتخب مصر)

وعقب وفاة محمد عبد الوهاب نجم الأهلي السابق في عام 2006، أظهرت التقارير الطبية لاحقًا أنه كان يعاني من ورم لم يتم اكتشافه إلا بعد وفاته.

ورحل محمد عبد الوهاب عن عالمنا في عام 2006، عن عمر يناهز 23 عاماً، بعد سقوطه على أرضية ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، خلال مشاركته في المران الجماعي للأهلي.

أحمد عبده (لاعب منتخب مصر سابقًا ومدرب شباب حاليًا)

وأصيب لاعب منتخب مصر السابق أحمد عبده، بسرطان الدم (لوكيميا) في فترة قصيرة أثناء مسيرته التدريبية، قبل أن يخضع للعلاج الكيماوي وتحدث لاحقًا عن التحديات التي واجهها وأهمية الدعم العائلي والنفسي.

أحمد مجدي (لاعب سابق في الزمالك والمصري)

وسبق وأعلن للاعب أحمد مجدي لاعب الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية، ولكنه نجح في التعافي والعلاج بعد ذلك ليعود للملاعب ويواصل اللعب لفترة إضافية قبل اعتزاله.

محمد طلعت

وتعرض محمد طلعبت لاعب الأهلي السابق تعرض للإصابة بورم في الدماغ، وكان يواجه تحديات صحية كبيرة أثناء مسيرته ونجح في التعافي بعد الخضوع لعملية جراحية وعاد لحياته الطبيعية.

سعد محمد

وفي عام 2018، تم تشخيص مرض لاعب نادي الزمالك سعد محمد بسرطان الدم (اللوكيميا)، خلال مشاركته في صفوف قطاع الناشئين بالفارس الأبيض، خضع للعلاج الكيماوي لمدة أربع سنوات، وفي عام 2022 أعلن الأطباء شفائه التام، بل أن يعلن عن رغبته في العودة إلى الملاعب واستئناف مسيرته الكروية.

البدراوي ناجح

وتم تشخيص مرض اللاعب البدراوي ناجح لاعب فريق فاركو ، في مايو 2023، بسرطان الدم (اللوكيميا)، قبل أن يرحل عن عالمنا في سبتمبر 2023 عن عمر يناهز 22 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

كمال رضا

واستمرت الأزمات الصحية تلاحق لاعبي الدوري المصري، حيث أصيب كمال رضا لاعب نادي النجوم بمرض السرطان، قبل أن يجري العملية لاستئصال الورم رغم خطورتها وعدم تجاوز نسبة النجاح 50% إلا أن الورم داهمه من جديد وبعد صراع طويل مع المرض، توفي في أغسطس 2022.

إبراهيم شيكا

وكان آخر اللاعبين المصريين، الذين أصيبوا بمرض سرطان السرطان هو ناشئ الزمالك السابق إبراهيم شكا، قبل أن تدهورت حالته الصحية في ديسمبر 2024 ويخضع لجلسات كيماوي بإحدى مستشفيات القاهرة في الوقت الحالي لعدم استقرار حالته الصحية.