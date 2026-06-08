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هل يتولى موسيماني تدريب بيراميدز؟.. مصدر يفجر مفاجأة

كتب : محمد خيري

03:10 م 08/06/2026 تعديل في 03:12 م
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  • عرض 11 صورة
    موسيماني
  • عرض 11 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 11 صورة
    موسيماني
  • عرض 11 صورة
    موسيماني
  • عرض 11 صورة
    موسيماني مدرب الأهلي
  • عرض 11 صورة
    موسيماني
  • عرض 11 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 11 صورة
    موسيماني
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    بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق
  • عرض 11 صورة
    بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق

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كشف مصدر داخل نادي بيراميدز حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

مدرب بيراميدز يودع اللاعبين

وكان يورتشيتش قد وجه رسالة وداع إلى لاعبي بيراميدز عبر مجموعة التواصل الخاصة بالفريق، معلنًا انتهاء مشواره مع النادي عقب نهاية عقده بانقضاء الموسم الماضي، ما فتح باب التكهنات حول هوية المدير الفني الجديد.

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع موسيماني

وأكد المصدر أن ما تردد بشأن دخول إدارة بيراميدز في مفاوضات مباشرة مع موسيماني لا أساس له من الصحة، موضحًا أن مسؤولي النادي لم يبادروا بالتواصل مع المدرب الجنوب أفريقي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن موسيماني هو من عرض فكرة توليه تدريب الفريق على إدارة النادي، عن طريق أحد الوكلاء، في ظل بحثه عن خوض تجربة جديدة خلال المرحلة المقبلة، مستفيدًا من النجاحات التي حققها سابقًا في الكرة الأفريقية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة بيراميدز لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن، حيث لا تزال تدرس جميع الخيارات المطروحة لاختيار المدير الفني الجديد، ولم يتم إبلاغ موسيماني بأي قرار رسمي سواء بالموافقة أو الاعتذار عن العرض.

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