كثف النادي الأهلي من التفاوض مع المدرب المغربي الحسين عموتة تمهيدًا للتعاقد معه خلال الأيام المقبلة وخلافة الدنماركي ييس توروب الذي فسخ عقده بالتراضي مع القلعة الحمراء.

وتبقي مسألة الشرط الجزائي هي مثار خلاف بين المدرب المغربي والأهلي، إذ يريد عموتة وضع شرط جزائي يقضي بالحصول علي 6 أشهر في حالة إقالته قبل نهاية الموسم الكروي المقبل، فيما يرغب الأهلي في وضع 3 أشهر فقط للمدرب وهذا البند محل نقاش في التوقيت الحالي بين الطرفين وإن كانت الأمور تقترب من إتمام الاتفاق ومن ثم توقيع العقود.

عموتة يتعهد بحل أزمة انتقال بن جديدة للأهلي

وكشف مصدر بالأهلي لـ مصراوي، أن عموتة وعد الأهلي بإنهاء صفقة المهاجم المغربي سفيان بن جديدة لاعب المغرب الفاسي الذي يعد ضمن أهداف وخطة تدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

أضاف المصدر : الأهلي كان قريبا من التوقيع مع سفيان بن جديدة مقابل مليوني دولار بالإضافة إلى ما سيتقاضاه اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف عام2028 إلا أن هناك خلافاً ظهر في التفاوض أدي إلي تأجيل إتمام الصفقة وهذا الخلاف يتعلق بالمقابل المالي الذي يريد النادي المغربي الحصول عليه نظير إتمام الصفقة.

ويملك بن جديدة عروضًا من أندية سعودية وقطرية تريد التعاقد معه لكن اللاعب يفضل حتى الآن الانتقال إلي القلعة الحمراء بعدما حصل على ضمانات بتقديره ماديًا إذ سيحصل على مليون دولار في الموسم ويرتفع الراتب بقيمة بـ 200 ألف دولار في كل موسم.

من هو سفيان بن جديدة صفقة الأهلي المنتظرة ؟

يذكر أن بن جديدة مواليد 2001، من خريجي أكاديمية محمد الخامس، انضم إلى ستاندر ليج البلجيكي عام 2023، ثم إلى بروكسل البلجيكي، وعاد إلى المغرب منضما إلى نادي المغرب الفاسي في صيف 2025.

اقرأ أيضا :

الشرط الجزائي يؤجل توقيع الحسين عموتة مع الأهلي.. تفاصيل