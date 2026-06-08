قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم الإعدام الصادر بحقه، إلى جلسة غدٍ الثلاثاء للمرافعة.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت حضوريًا، وبإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بمعاقبة المتهم "ناصر" بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مالك مقهى أسوان باستخدام سلاح أبيض "مطواة".

تفاصيل جريمة مقهى أسوان بالكوربة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10058 لسنة 2024 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 3404 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "ناصر. ص. م" قتل المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكرت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه على خلفية خلافات سابقة بينهما، فدبر الأمر وأعد العدة، إذ جهز سلاحًا أبيض وتربص بالمجني عليه في المكان الذي أيقن مروره منه، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة استقرت في بطنه، أفقدته توازنه وأسقطته أرضًا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم جثم فوق المجني عليه وواصل الاعتداء عليه بتوجيه عدة طعنات إلى أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، وفقًا لتقرير الصفة التشريحية. كما ثبت أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "مطواة" دون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.

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