عادت التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل لتلقي بظلالها على الأسواق العالمية، بعدما تبادل الجانبان هجمات جديدة أعادت المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار النفط والمعادن وأسواق المال مع بداية تعاملات الأسبوع.

وجاء التصعيد الجديد بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت هدنة مؤقتة ومحادثات غير مباشرة لاحتواء الأزمة، إلا أن تبادل الضربات العسكرية أعاد حالة عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمالات توسع المواجهة وتأثيرها على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

تطورات ميدانية

وأعلن قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل، مؤكدًا أن طهران كانت قد حذرت مسبقًا من استهداف إسرائيل إذا استمرت الهجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، مشددًا على أن أي تصعيد إضافي سيقابل برد أكثر قوة.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" إنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالبته بعدم الرد على الهجوم الإيراني، في محاولة لاحتواء التصعيد.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف عدة أهداف داخل مجمع البتروكيماويات بمدينة ماهشهر جنوب غرب إيران، إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في غرب ووسط البلاد، استنادًا إلى معلومات استخباراتية.

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النفط يقفز مع تصاعد المخاوف

دفعت التطورات العسكرية أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا، وسط مخاوف من اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة بالمنطقة.

وارتفع خام برنت بنسبة 4.26% ليصل إلى 94.40 دولارًا للبرميل، بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 2.04%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.43% ليسجل 97.21 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضه في ختام الأسبوع الماضي بنسبة 2.69%.

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الذهب والفضة تحت الضغط

وعلى خلاف الأداء المعتاد للمعدن الأصفر خلال فترات التوترات الجيوسياسية، سجل الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم، إذ انخفض سعر الأوقية إلى نحو 4288 دولارًا بنسبة 0.92%.

كما تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% لتسجل 67.02 دولارًا للأوقية.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 100.05 نقطة أمام سلة العملات الرئيسية، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق بشأن تطورات الصراع وانعكاساته على الاقتصاد العالمي.