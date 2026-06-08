نجحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية في إحباط محاولة غش جماعي داخل إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمركز بنها، بعدما تم ضبط 15 طالبًا بحوزتهم هواتف محمولة استخدمت في إنشاء مجموعة عبر تطبيق "واتساب" لتبادل الإجابات أثناء الامتحان.

تفاصيل إحباط محاولة غش جماعي داخل لجنة بالقليوبية

وكشفت المديرية أنه فور تلقي المعلومات الخاصة بالواقعة، جرى التحرك بشكل عاجل والتعامل معها داخل اللجنة، حيث تم ضبط الطلاب قبل تنفيذ مخطط الغش، وتحريز الهواتف المحمولة الخاصة بهم وفحصها.

وأظهرت نتائج الفحص وجود مجموعة إلكترونية أُنشئت خصيصًا لتبادل الإجابات بين الطلاب خلال فترة الامتحان، ليتم تحرير الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

إجراءات حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني بامتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد الطلاب المخالفين، مشددة على استمرار المتابعة الدقيقة للجان الامتحانات، ورصد صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات أو نشر معلومات مضللة سيتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.



وفي السياق ذاته، تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية، للاطمئنان على انتظام اللجان وعدم وجود معوقات تؤثر على أداء الطلاب.

تشديد الرقابة ومنع الهواتف داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وشهدت غرفة العمليات تواصلًا مباشرًا مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية عبر منظومة الفيديو كونفرانس ووسائل الاتصال المختلفة، لمتابعة المستجدات والتدخل السريع عند الحاجة.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية إلى اللجان، مؤكدًا أن المديرية تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة قد تهدد انضباط الامتحانات أو نزاهتها.