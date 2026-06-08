إعلان

واتساب أسقطهم في اللجنة.. ضبط 15 طالبًا أثناء محاولة غش جماعي بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

03:33 م 08/06/2026

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية في إحباط محاولة غش جماعي داخل إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمركز بنها، بعدما تم ضبط 15 طالبًا بحوزتهم هواتف محمولة استخدمت في إنشاء مجموعة عبر تطبيق "واتساب" لتبادل الإجابات أثناء الامتحان.

تفاصيل إحباط محاولة غش جماعي داخل لجنة بالقليوبية

وكشفت المديرية أنه فور تلقي المعلومات الخاصة بالواقعة، جرى التحرك بشكل عاجل والتعامل معها داخل اللجنة، حيث تم ضبط الطلاب قبل تنفيذ مخطط الغش، وتحريز الهواتف المحمولة الخاصة بهم وفحصها.

وأظهرت نتائج الفحص وجود مجموعة إلكترونية أُنشئت خصيصًا لتبادل الإجابات بين الطلاب خلال فترة الامتحان، ليتم تحرير الإجراءات اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

إجراءات حاسمة لمواجهة الغش الإلكتروني بامتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد الطلاب المخالفين، مشددة على استمرار المتابعة الدقيقة للجان الامتحانات، ورصد صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات أو نشر معلومات مضللة سيتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.


وفي السياق ذاته، تابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية، للاطمئنان على انتظام اللجان وعدم وجود معوقات تؤثر على أداء الطلاب.

تشديد الرقابة ومنع الهواتف داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وشهدت غرفة العمليات تواصلًا مباشرًا مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية عبر منظومة الفيديو كونفرانس ووسائل الاتصال المختلفة، لمتابعة المستجدات والتدخل السريع عند الحاجة.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية إلى اللجان، مؤكدًا أن المديرية تتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة قد تهدد انضباط الامتحانات أو نزاهتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التربية والتعليم الشهادة الإعدادية القليوبية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ميرنا جميل تكشف سبب خوفها من الذهاب لطبيب نفسي.. ماذا قالت؟
زووم

ميرنا جميل تكشف سبب خوفها من الذهاب لطبيب نفسي.. ماذا قالت؟
البيض الأبيض أم البني.. أيهما أكثر صحة وقيمة غذائية؟
نصائح طبية

البيض الأبيض أم البني.. أيهما أكثر صحة وقيمة غذائية؟
مصدر ينفي إيقاف نعينع وبحيري بسبب أخطاء في قرآن الفجر
أخبار مصر

مصدر ينفي إيقاف نعينع وبحيري بسبب أخطاء في قرآن الفجر

قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل زوجته في منيل العروس بالمنوفية
أخبار المحافظات

قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل زوجته في منيل العروس بالمنوفية
عرض سماوي نادر فوق مصر.. الزهرة والمشتري يقتربان بعد الغروب
أخبار مصر

عرض سماوي نادر فوق مصر.. الزهرة والمشتري يقتربان بعد الغروب

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان