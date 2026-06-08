وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مدينة سبوكين الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، استعدادًا لخوض أولى مبارياتها في بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام نظيره البلجيكي، المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.

تأخر رحلة منتخب مصر إلى سبوكين

وشهدت رحلة المنتخب تأخيرًا في موعد الإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة التي ضربت المنطقة، قبل أن تتجه البعثة إلى سبوكين في رحلة استغرقت أكثر من أربع ساعات، بحسب ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي.

وكان المنتخب المصري قد اختتم استعداداته بخوض مباراة ودية أمام البرازيل، انتهت بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-1، في تجربة فنية قوية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

على الجانب الآخر، حقق المنتخب البلجيكي فوزًا كبيرًا على تونس بخمسة أهداف دون رد في آخر مبارياته الودية، ليؤكد جاهزيته لخوض غمار البطولة.

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