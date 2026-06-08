مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

بيرو

1 3
05:00

إسبانيا

مباريات ودية - منتخبات

المجر

- -
20:00

كازاخستان

الدوري المغربي

المغرب الفاسي

- -
23:00

الجيش الملكي

جميع المباريات

إعلان

رقم خرافي.. كم يجني الأهلي من مشاركة لاعبيه في كأس العالم 2026 ؟

كتب : رمضان حسن

12:18 م 08/06/2026 تعديل في 03:15 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر لكرة القدم للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة من 11 يونيو الجاري إلي 19 يوليو المقبل والتي تقام في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران، ويبدأ مبارياته بملاقاة بلجيكا يوم 15 يونيو ثم نيوزلندا يوم 22 من نفس الشهر ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة إيران يوم 27 يونيو.

9 لاعبين أهلاوية في مونديال 2026

ويضم منتخب مصر في قائمته النهائية لمونديال 2026 ، 8 لاعبين من النادي الأهلي هم محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه، علاوة علي تواجد لاعبه يوسف بلعمري ضمن صفوف المنتخب المغربي المشارك في المونديال أيضًا.

ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية المصرية استفادة من مشاركة لاعبيه في كأس العالم سواء من الناحية الفنية أو المالية إذ سيحصل علي 11 ألف دولار يوميًا عن كل لاعب حاضر في هذا الحدث الكروي الأكبر في التاريخ، سواء خلال البطولة أو حتى في المعسكر الإعدادي الذي يسبقها.

برنامج الفيفا للاعبي الأندية في المونديال

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن برنامج أرباح الأندية من مشاركة لاعبيها في كأس العالم وذلك لتعويض هذه الأندية عن غياب لاعبيها عن صفوفها.

ووفقا لجدول منافسات كأس العالم، فإن دور المجموعات بالبطولة سيستمر لمدة 18 يومًا مع إضافة فترة الإعداد الرسمية التي تسبق البطولة، لتكون المدة الإجمالية لتواجد لاعبي الأندية مع منتخبات بلادهم 25 يومًا ما يعني حصول النادي الأهلي علي 275 ألف دولار يوميًا من فيفا عن نجومه التسعة يتم ضرب هذا الرقم في 25 يومًا ، وبسعر الدولار حاليًا ستكون حصيلة المبلغ في النهاية ما يقرب من 129 مليون جنيه مصري.

اقرأ أيضا :

جاهزين للمونديال.. منتخب مصر يصل للمحطة النهائية في سبوكين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الاهلي كاس العالم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو شاب يحتضن فتاة على موتوسيكل يثير الجدل.. والداخلية تعلن التفاصيل
حوادث وقضايا

فيديو شاب يحتضن فتاة على موتوسيكل يثير الجدل.. والداخلية تعلن التفاصيل
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال
أخبار مصر

بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال
إجراء مفاجئ للاعبي منتخب مصر قبل ضربة البداية في كأس العالم 2026
رياضة محلية

إجراء مفاجئ للاعبي منتخب مصر قبل ضربة البداية في كأس العالم 2026
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
رياضة محلية

المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
إذاعة الاحتلال: ترامب أوقف هجوما جويا واسعا كان مقررا ضد إيران
شئون عربية و دولية

إذاعة الاحتلال: ترامب أوقف هجوما جويا واسعا كان مقررا ضد إيران

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

17 سيارة إسعاف لنقل الضحايا.. إصابة 16 عاملًا في حادث مروع بكفر الشيخ
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل