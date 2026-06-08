قد يختلف لون قشر البيض باختلاف سلالة الدجاج، وقد يعتقد البعض أن البيض البني أكثر صحة، بينما يرى آخرون أن الأبيض ألذ طعما.

وفي هذا السياق، نرصد لكم الفرق بين البيض الأبيض والبني وأيهما أكثر صحة، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

ما سر اختلاف ألوان البيض؟

يعتمد لون البيض على سلالة الدجاج، إذ تنتج ألوان قشر البيض المختلفة عن أصباغ تفرزها الدجاجات أثناء تكوينه.

ويعد صباغ "بروتوبورفيرين IX" المسؤول الرئيسي عن اللون البني للبيض، وهو مركب مشتق من الهيم، المادة التي تمنح الدم لونه الأحمر المميز.

وقد يختلف لون قشور البيض أيضا بين الدجاج من نفس السلالة، وذلك تبعا لعامل الوراثة وبيئة الدجاجة ونظامها الغذائي ومستوى إجهادها.

هل البيض البني أكثر صحة من البيض الأبيض؟

غالبا ما يفضل الناس البيض البني لاعتقادهم بأنه أكثر صحة وطبيعية من البيض الأبيض.

لكن الحقيقة أن جميع أنواع البيض متشابهة جدا من الناحية الغذائية، بغض النظر عن حجمها أو جودتها أو لونها.

ويعد كلا من البيض البني والأبيض من الأطعمة الصحية، حيث تحتوي البيضة الواحدة على العديد من الفيتامينات والمعادن والبروتين عالي الجودة، وأقل من 80 سعرة حرارية.

ومع ذلك، فإن لون القشرة لا يؤثر بشكل كبير على جودة البيضة أو تركيبها، وهذا يعني أن لون قشرة البيضة لا يرتبط بصحتها، فالفرق الحقيقي الوحيد يكمن في الصبغة الموجودة في القشرة.

لذا، لا يوجد فرق غذائي بين البيض البني والأبيض، ومع ذلك، فإن النظام الغذائي للدجاجة وبيئتها قد يؤثران على القيمة الغذائية للبيضة.

هل لون معين من البيض طعمه أفضل؟

لا يوجد فرق حقيقي في طعم البيض ذي القشرة البنية أو البيضاء، ومع ذلك، لا يعني هذا أن جميع أنواع البيض لها نفس المذاق.

بينما لا يؤثر لون القشرة على الطعم، قد تؤثر عوامل أخرى، مثل سلالة الدجاج ونوع العلف وطريقة الطهي على مذاقه.

لماذا البيض البني أغلى ثمنا؟

بالرغم من أن البيض البني والأبيض يبدو متطابقا من جميع النواحي باستثناء اللون، إلا أن البيض البني لا يزال أغلى ثمنا في المتاجر، وذلك لأن الدجاجات التي تنتجه تكون أكبر حجما وتضع بيضا أقل، لذلك، يتم بيعه بسعر أعلى لتغطية التكاليف الإضافية.

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