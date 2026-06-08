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لا رسوم إضافية.. وزير المالية يكشف مفاجأة بشأن تعديل رسم مغادرة البلاد

كتب : نشأت حمدي

03:32 م 08/06/2026

أحمد كجوك

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كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مفاجأة بشأن ما تردد عن زيادة رسم مغادرة البلاد.

لا تعديل برسم مغادرة البلاد

وأوضح كجوك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، أن رسم الـ100 جنيه منصوص عليه في القانون، ولم يتعرض للتعديل، لافتا إلى أن التعديل المقدم يتضمن إلغاء تخفيض هذا الرسم إلى 50 جنيه، وإبقائه عند الحد المنصوص عليه قانونًا، وهو 100 جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن خفض رسم المغادرة إلى 50 جنيهًا، كان سيطبق على سائحي بعض المحافظات، وهو أمر غير دستوري، ويصعب تطبيقه واقعيًا، الأمر الذي استلزم تقديم اقتراح التعديل المشار إليه.

في الوقت نفسه نفى الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الرسم الموجود في القانون القائم لم تتم زيادته.

وأوضح أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.

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وزير المالية أحمد كجوك

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