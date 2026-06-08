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فشلت حيلتهم لإخفاء وجوههم.. كشف ملابسات فيديو مشاجرة المنتزه

كتب : علاء عمران

03:31 م 08/06/2026

المتهمين

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بحمل أسلحة بيضاء وترويع المواطنين، مع ارتدائهم كمامات طبية لإخفاء وجوههم بأحد شوارع محافظة الإسكندرية.

تفاصيل مشاجرة المنتزه

بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بين طرف أول يضم 3 أشخاص يعملون بمقهى، وطرف ثان يضم 4 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.
وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب مشادة كلامية أمام محل عمل الطرف الأول، تطورت إلى تبادل التعدي بالسب والضرب باستخدام سلاحين أبيضين وعصا خشبية، دون وقوع إصابات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية المستخدمة في الواقعة.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما أقر أفراد الطرف الثاني بارتدائهم الكمامات الطبية لإخفاء وجوههم خشية الرصد الأمني. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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