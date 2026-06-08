يستعد منتخب مصر لكرة القدم للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة من 11 يونيو الجاري إلي 19 يوليو المقبل والتي تقام في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران، ويبدأ مبارياته بملاقاة بلجيكا يوم 15 يونيو ثم نيوزلندا يوم 22 من نفس الشهر ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة إيران يوم 27 يونيو.

9 لاعبين أهلاوية في مونديال 2026

ويضم منتخب مصر في قائمته النهائية لمونديال 2026 ، 8 لاعبين من النادي الأهلي هم محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه، علاوة علي تواجد لاعبه يوسف بلعمري ضمن صفوف المنتخب المغربي المشارك في المونديال أيضًا.

ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية المصرية استفادة من مشاركة لاعبيه في كأس العالم سواء من الناحية الفنية أو المالية إذ سيحصل علي 11 ألف دولار يوميًا عن كل لاعب حاضر في هذا الحدث الكروي الأكبر في التاريخ، سواء خلال البطولة أو حتى في المعسكر الإعدادي الذي يسبقها.

برنامج الفيفا للاعبي الأندية في المونديال

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن برنامج أرباح الأندية من مشاركة لاعبيها في كأس العالم وذلك لتعويض هذه الأندية عن غياب لاعبيها عن صفوفها.

ووفقا لجدول منافسات كأس العالم، فإن دور المجموعات بالبطولة سيستمر لمدة 18 يومًا مع إضافة فترة الإعداد الرسمية التي تسبق البطولة، لتكون المدة الإجمالية لتواجد لاعبي الأندية مع منتخبات بلادهم 25 يومًا ما يعني حصول النادي الأهلي علي 275 ألف دولار يوميًا من فيفا عن نجومه التسعة يتم ضرب هذا الرقم في 25 يومًا ، وبسعر الدولار حاليًا ستكون حصيلة المبلغ في النهاية ما يقرب من 129 مليون جنيه مصري.

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