مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

زد

- -
17:00

وادي دجلة

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

أوزبكستان

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

رقم خرافي.. كم يجني الأهلي من مشاركة لاعبيه في كأس العالم 2026 ؟

كتب : رمضان حسن

12:18 م 08/06/2026 تعديل في 03:15 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر لكرة القدم للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة من 11 يونيو الجاري إلي 19 يوليو المقبل والتي تقام في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران، ويبدأ مبارياته بملاقاة بلجيكا يوم 15 يونيو ثم نيوزلندا يوم 22 من نفس الشهر ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة إيران يوم 27 يونيو.

9 لاعبين أهلاوية في مونديال 2026

ويضم منتخب مصر في قائمته النهائية لمونديال 2026 ، 8 لاعبين من النادي الأهلي هم محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه، علاوة علي تواجد لاعبه يوسف بلعمري ضمن صفوف المنتخب المغربي المشارك في المونديال أيضًا.

ويعد النادي الأهلي أكثر الأندية المصرية استفادة من مشاركة لاعبيه في كأس العالم سواء من الناحية الفنية أو المالية إذ سيحصل علي 11 ألف دولار يوميًا عن كل لاعب حاضر في هذا الحدث الكروي الأكبر في التاريخ، سواء خلال البطولة أو حتى في المعسكر الإعدادي الذي يسبقها.

برنامج الفيفا للاعبي الأندية في المونديال

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن برنامج أرباح الأندية من مشاركة لاعبيها في كأس العالم وذلك لتعويض هذه الأندية عن غياب لاعبيها عن صفوفها.

ووفقا لجدول منافسات كأس العالم، فإن دور المجموعات بالبطولة سيستمر لمدة 18 يومًا مع إضافة فترة الإعداد الرسمية التي تسبق البطولة، لتكون المدة الإجمالية لتواجد لاعبي الأندية مع منتخبات بلادهم 25 يومًا ما يعني حصول النادي الأهلي علي 275 ألف دولار يوميًا من فيفا عن نجومه التسعة يتم ضرب هذا الرقم في 25 يومًا ، وبسعر الدولار حاليًا ستكون حصيلة المبلغ في النهاية ما يقرب من 129 مليون جنيه مصري.

اقرأ أيضا :

جاهزين للمونديال.. منتخب مصر يصل للمحطة النهائية في سبوكين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الاهلي كاس العالم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل زوجته في منيل العروس بالمنوفية
أخبار المحافظات

قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل زوجته في منيل العروس بالمنوفية
بالفيديو.. الكشف رسميًا عن نيسان ماجنيت كروس أوفر المصنعة في مصر
أخبار السيارات

بالفيديو.. الكشف رسميًا عن نيسان ماجنيت كروس أوفر المصنعة في مصر
أحمد نعينع: أشارك في افتتاح كأس العالم بقراءة القرآن.. وهذا ردي على أنباء
أخبار مصر

أحمد نعينع: أشارك في افتتاح كأس العالم بقراءة القرآن.. وهذا ردي على أنباء
لماذا نجا من الإعدام؟.. محامي أسرة ضحية زوجها بالمنوفية يكشف سبب الحكم
أخبار المحافظات

لماذا نجا من الإعدام؟.. محامي أسرة ضحية زوجها بالمنوفية يكشف سبب الحكم
لا رسوم إضافية.. وزير المالية يكشف مفاجأة بشأن تعديل رسم مغادرة البلاد
أخبار مصر

لا رسوم إضافية.. وزير المالية يكشف مفاجأة بشأن تعديل رسم مغادرة البلاد

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
قفزة في سعر الدولار اليوم
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
ذروة الموجة الحارة غدًا.. القاهرة تقترب من 38 درجة