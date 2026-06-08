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بوجلبان يخطر الأهلي بموعد تسلم منصبه الجديد

كتب : رمضان حسن

12:49 م 08/06/2026
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    بوجلبان
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    بوجلبان: الأهلي يمر بمرحلة انتقالية .. وعودة متعب تزيد من صعوبة المواجهة
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    أنيس بوجلبان
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    التونسي أنيس بوجلبان، لاعب الأهلي السابق
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    أنيس بوجلبان

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حدد التونسي أنيس بوجلبان نجم الأهلي الأسبق، والذي تم تعيينه مديرا للجنة الإسكاوتنج بالقلعة الحمراء، موعد وصوله إلي القاهرة من أجل بدء مهمته في منصبه الجديد.

وكان الأهلي قد قرر تعيين بوجلبان مديرا للجنة الاسكاوتنج بالنادي ومهمتها متابعة واكتشاف لاعبين وترشيحهم للانضمام إلي الفريق الأول وفرق القطاع المختلفة في النادي سواء من الدوري المحلي في مصر أو في دوريات أخري.

وكشف مصدر بالأهلي، أن سيد عبد الحفيظ أجري اتصالا مع أنيس بوجلبان أبلغه فيه الأخير بأنه سيأتي إلي القاهرة يوم 12 يونيو الجاري حيث سيكون انتهي تمامًا من ارتباطه الحالي مع منتخب تونس الأولمبي بنهاية الدورة الودية التي يخوضها نسور قرطاج الصغار في فرنسا والتي تنتهي يوم 10 يونيو بمواجهة كولومبيا.

وأوضح المصدر أن بوجلبان وقع عقود مع الأهلي وبدأ في متابعة لاعبي الدوريات المختلفة وقام مؤخرا بترشيح بعض اللاعبين للانضمام إلي القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

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