في لفتة إنسانية مؤثرة، حرصت جماهير النادي المصري بمحافظة بورسعيد على إحياء ذكرى الطالب محمد مجدي، الذي رحل مؤخرًا إثر حادث مأساوي، وذلك قبل انطلاق رحلتها إلى محافظة السويس لمساندة الفريق في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر.

جماهير المصري تستحضر ذكرى محمد مجدي قبل المباراة النهائية

وشهد محيط النادي الاجتماعي للمصري تجمع أعداد كبيرة من المشجعين استعدادًا للتوجه إلى استاد السويس الجديد، حيث رفع عدد منهم صورة الطالب الراحل، فيما حرص الحضور على الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه، تعبيرًا عن تقديرهم ومحبتهم له.



وكانت وفاة محمد مجدي، البالغ من العمر 20 عامًا، قد أثارت حالة من الحزن بين أهالي بورسعيد خلال الأيام الماضية، خاصة أنه كان طالبًا بكلية الحقوق ويستعد لأداء امتحاناته قبل أن تنتهي حياته بصورة مفاجئة، ما ترك أثرًا بالغًا في نفوس أسرته وأصدقائه وأبناء المحافظة.

المصري يواجه إنبي على لقب كأس العاصمة

ومن المنتظر أن يخوض النادي المصري مواجهة قوية أمام فريق إنبي في نهائي كأس عاصمة مصر، المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، وسط آمال جماهيرية كبيرة بحصد اللقب وإسعاد جماهير بورسعيد التي توافدت بأعداد كبيرة لمساندة الفريق.

وعكست المبادرة التي قامت بها جماهير المصري حجم الترابط بين أبناء بورسعيد، حيث امتزجت مشاعر التشجيع الرياضي بالحزن على رحيل أحد شباب المحافظة، في مشهد جسد معاني الوفاء والانتماء التي تشتهر بها جماهير النادي المصري.