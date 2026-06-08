قال هاشم السيد رئيس وحدة طرح الشركات التابعة لمجلس الوزراء المصري، إن بنوك الاستثمار التي تدير عملية طرح بنك القاهرة في البورصة قررت إرجاء الطرح إلى الربع الأخير من العام الجاري حيث سيكون الأفضل للبنك.



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت مصر أن بنك مصر تقدم للوحدة للحصول على موافقة لمديري الطرح وهما سي أي كابيتال وإي اف جي هيرميس.

كان من المقرر طرح بنك القاهرة في البورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتسببت التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية في إرجاء عملية طرح البنك بهدف الحفاظ على قيمته السوقية.

وأكد هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة كافة قراراتها ملزمة للجميع.