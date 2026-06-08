ضربة قوية للمغرب قبل مواجهة البرازيل في مونديال 2026.. تفاصيل

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، رسالة طمأنة وتحفيز للجماهير المصرية قبل انطلاق مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب سيدخل المنافسات بطموحات كبيرة ورغبة قوية في تحقيق إنجاز يليق بتطلعات الجماهير.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات المونديال، الذي ينطلق يوم 11 يونيو الجاري ويستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

تصريحات محمد صلاح

وفي تصريحات لشبكة "سكاي"، شدد صلاح على أهمية التركيز الكامل خلال الفترة الحالية، قائلًا: "نحتاج فقط إلى التركيز على معسكرنا والتدرب بجدية، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في المجموعة، لكن هدفنا الأساسي هو إسعاد الشعب المصري".

وأضاف قائد الفراعنة: "سنبذل قصارى جهدنا في البطولة، فالمجموعة قوية وجميع المنتخبات تمتلك فرصًا للمنافسة، لذلك علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة".

واختتم صلاح تصريحاته بالتأكيد على طموحات المنتخب في البطولة، قائلًا: "سنقاتل داخل الملعب ونأمل أن نتمكن من الذهاب بعيدًا في كأس العالم".

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، في لقاء يمثل اختبارًا مبكرًا لطموحات الفراعنة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وكان المنتخب المصري قد أنهى استعداداته للمونديال بخوض مباراة ودية أمام البرازيل، انتهت بفوز منتخب السامبا بنتيجة 2-1، في تجربة قوية وقف خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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