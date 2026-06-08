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في ذكرى رحيله الـ 77.. ما هو المرض الذي أنهى حياة نجيب الريحاني؟

كتب : نوران أسامة

02:47 م 08/06/2026

نجيب الريحاني

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تحل اليوم الإثنين، ذكرى وفاة الفنان نجيب الريحاني، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 8 يونيو عام 1949، تاركا وراءه إرثا فنيا لا يزال حاضرا في قلوب جمهوره.

المرض الذي أنهى حياة نجيب الريحاني

رحل نجيب الريحاني متأثرا بإصابته بمرض "التيفوئيد"، الذي تسبب في تدهور حالته الصحية وأثر على القلب والرئتين، وذلك خلال فترة تصويره المشاهد الأخيرة من فيلم "غزل البنات"، الذي عرض بعد وفاته بثلاثة أشهر.

زيجات نجيب الريحاني

تزوج الريحاني من الفنانة بديعة مصابني، بعدما تعرف عليها خلال أحد عروضه الفنية في لبنان، ثم اصطحبها إلى مصر، وأسست لاحقا "كازينو بديعة" وفرقتها المسرحية والتي تسمى "فرقة بديعة".

وانفصل الثنائي بعد سنوات من الزواج، ليرتبط بعدها براقصة ألمانية تدعى لوسي دي فرناي، وأنجب منها ابنته الوحيدة "جينا".

محطات فنية بارزة في حياة الفنان نجيب الريحاني

يعد نجيب الريحاني أحد أعمدة المسرح العربي، ومن أبرز نجوم الفن في تاريخ مصر، إذ قدم عشرات الأعمال المسرحية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الكوميديا.

وفي السينما، شارك في عدد من الأفلام التي أصبحت من كلاسيكيات الفن المصري، من بينها: "صاحب السعادة كشكش بك"، و"حوادث كشكش بك"، و"ياقوت"، و"بسلامته عايز يتجوز"، و"سلامة في خير"، و"سي عمر"، و"لعبة الست"، و"أحمر شفايف"، و"أبو حلموس"، و"غزل البنات".

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