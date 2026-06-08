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يستعد المنتخب المغربي لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة البرازيل يوم الأحد المقبل في ضربة البداية للمنتخبين.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة التي تضم معه منتخبات البرازيل وهايتي واسكتلندا.

وتعادل منتخب أسود الأطلسي أمس إيجابيا بهدف لمثله مع المنتخب النرويجي الذي يشارك في المونديال لأول مرة منذ نسخة 2002.

وكشف موقع"فوت ميركاتو" أن المنتخب المغربي تلقي صدمة قوية بسبب إصابة جناحه المميز عبد الصمد الزلزولي في مباراة النرويج أمس وعدم قدرته علي استكمال اللقاء.

وقال الموقع إن التقرير الطبي الخاص بإصابة اللاعب كشف عن معاناته من إلتواء في الرباط الداخلي للركبة وهي إصابة قد تحرمه من المشاركة في كأس العالم.

ومن المقرر أن يخضع الزلزولي لفحوصات إضافية ومن المتوقع أن يغيب من 3-4 أسابيع.

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