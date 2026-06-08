محمد الشناوي: نمثل 100 مليون مصري.. ومصمم على التتويج بكأس العالم

أكد محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى منتخب مصر، أن المشاركة في كأس العالم تمثل الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم، مشددًا على أن طموحه الشخصي يتمثل في قيادة الفراعنة لتحقيق إنجاز تاريخي خلال نسخة 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يستعد لخوض منافسات البطولة بطموحات كبيرة مدعومة بخبرة عدد من اللاعبين الذين سبق لهم المشاركة في مونديال 2018.

تصريحات محمد الشناوي

وقال الشناوي، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "المشاركة في كأس العالم مناسبة تاريخية لأي لاعب، لقد حققت هذا الحلم في عام 2018، والآن أستعد لخوض التجربة للمرة الثانية، وهو أمر يمنحني شعورًا خاصًا بالفخر والمسؤولية".

وأضاف: "اللعب في كأس العالم حدث استثنائي بكل المقاييس، وتمثيل مصر على هذا المسرح العالمي شرف كبير، فهو حلم راودني منذ بداية مسيرتي الكروية".

وتحدث حارس الفراعنة عن مشوار التأهل إلى البطولة، مؤكدًا أن المنتخب حافظ على تركيزه طوال التصفيات، رغم صعوبة المنافسة، موضحًا أن الانتصارات المبكرة منحت الفريق دفعة قوية وساعدته على حسم بطاقة التأهل بثقة.

واستعاد الشناوي ذكرياته في مونديال 2018، خاصة حصوله على جائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب مصر الأولى بالبطولة، قائلًا: "لم نتمكن من النوم ليلة المباراة بسبب الحماس والترقب، كنا ندرك أننا نمثل الشعب المصري بأكمله بعد غياب طويل عن كأس العالم، وكانت لحظة حصولي على جائزة رجل المباراة من أكثر اللحظات تميزًا في مسيرتي".

وأشار قائد المنتخب إلى أن تجربة روسيا 2018 منحت اللاعبين خبرات كبيرة، موضحًا أن الفريق الحالي أكثر جاهزية ونضجًا بفضل الاحتكاك المستمر بالمنتخبات الكبرى خلال السنوات الماضية.

وأضاف: "أنا ومحمد صلاح وتريزيجيه نمتلك خبرة المشاركة في كأس العالم، ونسعى لنقل هذه الخبرات إلى بقية اللاعبين لمساعدتهم على التأقلم مع أجواء البطولة ومتطلباتها".

وعن طموحات المنتخب في النسخة المقبلة، شدد الشناوي على أهمية التفكير خطوة بخطوة، موضحًا أن الهدف الأول يتمثل في تجاوز دور المجموعات، قبل التطلع إلى تحقيق إنجازات أكبر في الأدوار الإقصائية.

مواجهة بلجيكا في بداية المونديال

وقال: "علينا أولًا التأهل إلى الدور التالي، ثم مواصلة المشوار مرحلة بعد أخرى، لكن إذا سألتموني عن حلمي الشخصي، فسأقول بكل وضوح إنني مصمم على الفوز بكأس العالم، رغم إدراكي لصعوبة المهمة وقوة المنافسة".

وتطرق الشناوي إلى المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال، مؤكدًا أنها ستكون مباراة بالغة الأهمية في حسابات المجموعة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "مواجهة بلجيكا ستكون تحديًا كبيرًا، لكننا سندخل المباراة بثقة وطموح كبيرين. نعرف أهمية اللقاء جيدًا، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا دفعة قوية في بداية المشوار".

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