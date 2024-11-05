اتفاق وبند.. مصراوي يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك مع نداي بسبب المستحقات

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كتب - مراسل مصراوي:

تقدم اللاعب السنغالي، إبراهيما نداي، بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكشف مصدر مسؤول داخل الزمالك "لمصراوي" أن الساعات القليلة الماضية شهدت عدة اتصالات بين مجلس إدارة النادي ومحامي السنغالي إبراهيما نداي.

وأوضح المصدر أن الاتصالات التي جمعت مجلس الزمالك ومحامي الجناح السنغالي من أجل تسوية مستحقات اللاعب المتأخرة بعد تقدم الأخير بشكوى ضد الأبيض.

وقال المصدر إن الزمالك عرض على المحامي سداد مستحقات اللاعب بالتقسيط في مواعيد محددة، مع وضع بند بوجود غرامات في حال عدم السداد.

يُذكر أن نداي انتقل إلى نادي الحزم السعودي في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن الزمالك في بداية موسم 2024/25.

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