وجه مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، رسالة تحذيرية إلى الولايات المتحدة، عقب هجوم بلاده على إسرائيل ردا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية.

قال علي أكبر ولايتي مخاطبا الولايات المتحدة: "الحماقة الإسرائيلية في بيروت فعّلت الحلقة الأولى من ردنا المتسلسل، وينبغي ألا يدفع الاستقرار الأمني القائم اليوم في باب المندب العدو إلى الوقوع في خطأ في التقدير".

وأضاف ولايتي: "محور المقاومة يمتلك القدرة على إغلاق كلا الممرين البحريين والخيار لكم".

وعن موقف الولايات المتحدة من هذا الهجوم، أفاد الصحفي باراك رافيد، عقب مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الأخير يسعى لمنع أي رد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني، معتبرا أن الضربات الإيرانية الأخيرة لم تسفر عن إصابات.

وأضاف ترامب أن واشنطن باتت "قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران"، واصفا الاتفاق المرتقب بأنه "جيد"، مؤكدا أنه لا يريد أن ينهار بسبب التطورات الحالية.

وشدد ترامب على أنه سيتصل بنتنياهو فورا ليطلب منه عدم الرد.

ويأتي هذا التهديد بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا من عدة موجات على إسرائيل، ردا على استهداف تل أبيب لضاحية بيروت الجنوبية، وهو ما تعتبره طهران خطا أحمر، في إطار المفاوضات التي تجريها مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

هذا وما زال العالم يعاني اقتصاديا من تحكم إيران بشكل كبير في مضيق هرمز ومرور السفن فيه، وما تلاه من حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

إلا أن التهديد بإغلاق مضيق باب المندب ليس جديدا بالنسبة لإيران، إذا هدد مستشار المرشد الأعلى للشؤون العسكرية محسن رضائي الولايات المتحدة مؤخرا، بتوسيع نطاق العمليات العسكرية الإيرانية إلى مناطق بحرية استراتيجية تبدأ من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط، في حال هاجمت واشنطن إيران.

كما أكد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أن الاعتداءات في لبنان وغزة التي تأتي بدعم أمريكي "وقح"، ستؤدي إلى تعزيز عزم محور المقاومة على توسيع الدعم للجبهتين.

وقال قاآني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن المحور سيعمل على تفعيل جبهات أخرى، وجعل الوضع الملاحي في باب المندب مماثلا للوضع في مضيق هرمز، وفقا لروسيا اليوم.