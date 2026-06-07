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انفراجة لجمهور الزمالك.. تطورات جديدة بشأن القرار التأديبي

كتب : محمد خيري

12:01 م 07/06/2026
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    نادي الزمالك
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شهدت أزمة إيقاف القيد بنادي الزمالك تطورًا إيجابيًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما توصلت إدارة القلعة البيضاء إلى اتفاق مع لاعبها السابق المغربي صلاح مصدق بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة، في خطوة قد تمهد لرفع العقوبة التأديبية المفروضة على النادي.

اتفاق الزمالك مع صلاح مصدق

ووفقًا لمصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك، فقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صلاح مصدق لتسوية مستحقاته المالية، والتي تبلغ 809 آلاف دولار، بعدما حصل اللاعب على حكم من غرفة فض المنازعات يقضي بأحقيته في الحصول على المبلغ عقب فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب المغربي سيحصل على 50% من قيمة المستحقات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يسدد الزمالك المبلغ المتبقي دفعة واحدة مطلع شهر أغسطس المقبل.

تحركات لرفع عقوبة إيقاف القيد

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تعتزم مخاطبة المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة، لإخطارها بالتوصل إلى تسوية مع اللاعب، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى رفع عقوبة إيقاف القيد التأديبي المفروضة على النادي.

وكان صلاح مصدق حصل على حكم من غرفة فض المنازعات، يقضي بحصوله على قرابة 800 ألف دولار، كغرامة على نادي الزمالك، بعدما فسخ اللاعب عقده من طرف واحد لسبب رياضي عادل، نتيجة عدم حصوله على مستحقاته، مع إيقاف قيد الأبيض لفترتين عقوبة تأديبية.

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الزمالك فيفا إيقاف القيد مصدق

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