هل يبيع الزمالك نجومه للحصول على الرخصة الأفريقية؟.. مصدر يحسم الجدل

حسم مصدر داخل الزمالك الجدل بشأن الأنباء المنتشرة، حول اتجاه إدارة النادي لبيع نجوم الفريق الأول لكرة القدم، لإنهاء أزماته المالية.

ويحتاج الزمالك لأكثر من 6 ملايين دولار، لتسوية ديونة من أجل رفع إيقاف القيد عن الفريق، والحصول على الرخصة الأفريقية.

هل يبيع الزمالك نجومه؟

أبدى مصدر داخل الزمالك تعجبه من تردد أنباء عن وجود نية داخل مجلس الإدارة لبيع عدد من اللاعبين من أجل الاستفادة من المقابل المالي في حل قضايا المدربين واللاعبين السابقين والحصول على الرخصة الإفريقية.

وأشار المصدر إلى أن بيع وشراء اللاعبين في كل ناد يتم وفق سياسة النادي والخطة الموضوعة لكل موسم، ويقوم مجلس ادارة الزمالك بالتنسيق في هذا الأمر بشكل مستمر مع جون ادوارد المدير الرياضي للنادي، والمشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل تتطلب الحفاظ على عناصر الفريق، بل وتدعيمها بصفقات قوية من أجل تحقيق أفضل النتائج خاصة المنافسة ستكون صعبة.

وبخصوص الموقف الحالي بالزمالك أكد المصدر بأن مجلس الإدارة لديه مجموعة من الحلول والبدائل للتعامل وتوفير الأموال اللازمة، ويعمل النادي على إنهاء كافة القضايا بشكل عاجل من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية قبل الموعد المحدد.

وأضاف المصدر بأن المجلس يطمئن جماهير النادي بشأن موقفه في مختلف القضايا، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فور التوصل إلى تسويات نهائية في مختلف الملفات خلال الفترة المقبلة، وخلال الشهر الجاري وقبل يوم 30 يونيو، الموعد المحدد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، سيتم الانتهاء من كافة التسويات المطلوبة لضمان الحصول على الرخصة الإفريقية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي تتحرك بجدية في جميع الملفات، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد نتائج إيجابية سيتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من كافة التسويات.

اقرأ أيضًا:

صدارة مغربية.. اللاعبون العرب الأكثر مشاركة في كأس العالم

وقت صعب.. أول تعليق لوائل جمعة بعد العودة إلى الأهلي



