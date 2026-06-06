"مليون و70 ألف مشترك".. هيثم فاروق يطلق مبادرة لإنقاذ الزمالك

أطلق هيثم فاروق، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، حملة لجمع 10 ملايين دولار، لحل أزمات الأبيض ورفع إيقاف القيد.

ويعاني الزمالك من إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، في 16 قضية، تتخطى قيمتها المالية الـ6 ملايين دولار.

وكانت جماهير الأبيض أطلقت مبادرة لحل أزمات القيد، ونجحت بالفعل في حل 3 أزمات، وذلك عبر تطبيق "زملكاوي".

هيثم فاروق يطلق حملة لحل أزمات الزمالك

نشر هيثم فاروق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وهو يرتدي قميص الزمالك، وقال: "نطلق حملة مليون و70 ألف مشترك، الزمالك عنده مشاكل وغرامات وإيقاف قيد، ليه الرقم؟ لأن المليون مشترك من داخل مصر جماهير الزمالك، لو كل واحد دفع 500 جنيه يعني 500 مليون جنيه يعني 10 ملايين دولار".

واختتم: "و70 ألف شخص من خارج مصر، يعني بالدولار نفس المبلغ أو يزيد عنه، هذا يعني أننا سنحل أزمة إيقاف القيد ونضم لاعبين جدد، وهناك أندية كبرى مثل بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد، وهذا ليس تبرعا، التطبيق عليه خدمات وتخفيضات على مطاعم ومعامل، لازم كل زملكاوية يشترك.. حملة مليون مشترك من مصر و70 ألف مشترك من خارج مصر ".

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