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بينهم زيزو.. كيف يستفيد الزمالك من كأس العالم 2026؟

كتب : محمد خيري

11:36 ص 07/06/2026
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يترقب نادي الزمالك الحصول على عوائد مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظير مشاركة عدد من لاعبيه مع منتخباتهم الوطنية في التصفيات المؤهلة ونهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن برنامج دعم الأندية، الذي يتيح تعويض الفرق عن مشاركة لاعبيها مع المنتخبات الوطنية، سواء خلال التصفيات المؤهلة أو في نهائيات كأس العالم 2026.

مكافآت فيفا للأندية المشاركة في كأس العالم 2026

ووفقًا لبرنامج التعويضات، تحصل الأندية على 5000 دولار يوميًا عن كل لاعب يتم استدعاؤه للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبًا، بإجمالي 1248 لاعبًا.

كما قرر "فيفا" للمرة الأولى تعويض الأندية عن مشاركة لاعبيها في التصفيات المؤهلة للمونديال، بواقع 2360 دولارًا عن كل مباراة يخوضها اللاعب مع منتخب بلاده خلال مشوار التصفيات.

كيف يستفيد الزمالك من مشاركة لاعبيه؟

ينتظر الزمالك الاستفادة من مشاركة عدد من لاعبيه الذين تواجدوا مع منتخباتهم الوطنية خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، سواء بالمشاركة الأساسية أو التواجد ضمن قوائم المباريات في التصفيات.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين: محمد صبحي، محمد عواد، محمد شحاتة، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، والمهدي سليمان مع منتخب مصر، بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس.

كما تشمل قائمة اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات أثناء وجودهم داخل صفوف الزمالك قبل رحيلهم لاحقًا، كلًا من ناصر ماهر، نبيل عماد "دونجا"، أحمد سيد "زيزو"، والتونسي حمزة المثلوثي.

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