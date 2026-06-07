تتوجه بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، إلى مدينة سبوكين الأمريكية، مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة بلجيكا في أولى مباريات الفراعنة بالمونديال.

وتتجه بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين بالولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت أوهايو الأمريكية، استعداداً لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

وتستغرق رحلة الطيران التي سيخوضها المنتخب الوطني، من ولاية أوهايو الأمريكية إلى مدينة سبوكين 5 ساعات.

منافس منتخب مصر في دور المجموعات بكأس العالم 2026

وكانت قرعة كأس العالم 2026، أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بالبطولة، رفقة كل من: "إيران، بلجيكا ونيوزيلندا".

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى في كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره البلجيكي، يوم 15 من شهر يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

حسام حسن على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس العالم 2026

ويسعى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ التدريب المصري، ففي حال تمكن العميد من قيادة الفراعنة في تحقيق فوز واحد على الأقل بالبطولة، سيصبح أول مدير فني في التاريخ يقود مصر للفوز في المونديال.

وسبق للمنتخب المصري المشاركة في 3 نسخ سابقة بالمونديال، أعوام 1934، 1990 و2018، إلا أن الفراعنة ل يتمكنوا من تحقيق أي فوز بالبطولة، حيث لعب المنتخب 7 مباريات، تلقى الهزيمة في 5 وتعادل في مباراتين.

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