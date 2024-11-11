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كاسيت وكاميرا عتيقة.. 17 صورة وفيديو للقميص الجديد لمنتخب مصر

10:23 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    القميص الجديد لمنتخب مصر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت الحسابات الرسمية للمنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين عن القميص الجديد للمنتخب الذي سيخوض به المنافسات المقبلة.

وجاء القميص الجديد للمنتخب الأساسي باللون الأحمر والبديل باللون الأبيض وبهما خطوط باللون الأسود.

وظهر بالمقطع الدعائي لاعبو الأهلي والزمالك بالمنتخب مثل رامي ربيعة، محمد عواد، أحمد مصطفى "زيزو" و المحترف المصري بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا يوم الجمعة 15 نوفمبر على نظيره كاب فيردي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا قبل أن يستضيف نظيره بوتسوانا يوم الثلاثاء 19 من الشهر ذاته.


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