كاسيت وكاميرا عتيقة.. 17 صورة وفيديو للقميص الجديد لمنتخب مصر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت الحسابات الرسمية للمنتخب الوطني مساء اليوم الإثنين عن القميص الجديد للمنتخب الذي سيخوض به المنافسات المقبلة.

وجاء القميص الجديد للمنتخب الأساسي باللون الأحمر والبديل باللون الأبيض وبهما خطوط باللون الأسود.

وظهر بالمقطع الدعائي لاعبو الأهلي والزمالك بالمنتخب مثل رامي ربيعة، محمد عواد، أحمد مصطفى "زيزو" و المحترف المصري بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا يوم الجمعة 15 نوفمبر على نظيره كاب فيردي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا قبل أن يستضيف نظيره بوتسوانا يوم الثلاثاء 19 من الشهر ذاته.



اقرأ أيضًا:

مصراوي يكشف حقيقة عودة ميدو للملاعب مع نادي درجة رابعة

إيقاف حكم إنجليزي بسبب مقطع فيديو مدته 74 ثانية.. ما علاقة ليفربول؟

Turn On the Music 🔈😌



The new design of our National Team’s Kit by PUMA for 2025 🇪🇬

#egyptnt pic.twitter.com/ipiR2zr3M6